В Киеве пьяный водитель перевернулся на крышу и бросался на полицейских

В Киеве на Харьковском массиве по улице Тростянецкая 6а произошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», пьяный водитель устроил ДТП и бросался на полицейских.

Как передает «Информатор», инцидент произошел ближе к вечеру воскресенья, 21 октября, прямо во дворе дома, где проживал виновник ДТП. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он на своем Ford Escort въехал сразу в две машины — Skoda Octavia и Lexus 400h, после чего перевернулся на крышу.

При этом нарушитель едва не сбил пожилую женщину.

По словам местных жителей, мужчина «живет в соседнем доме и регулярно принимает наркотики».

Отмечается, что по приезду полиции нарушитель пытался бросаться на копов и водителей авто, которые «подбил». Драгер показал 1,41 промилле алкоголя в его крови.

Как писала «Фраза», водитель разбившегося в ДТП автобуса, в котором погибла актриса «Дизель Шоу» Марина Поплавская, неоднократно нарушал правила перевозок пассажиров.

Ранее возле Левобережной прямо на «зебре» задавили пешехода.