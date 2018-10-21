В Киеве попрощались с Мариной Поплавской. Очередь растянулась на сотни метров

В воскресенье, 21 октября, в киевском Октябрьском дворце прошла церемония прощания с участницей популярного проекта «Дизель Шоу» Мариной Поплавской. Как выяснили журналисты «Фразы», количество желающих проводить талантливую актрису в последний путь было столь велико, что людская очередь растянулась на сотни метров.

Как передает «Информатор», наряду с «простыми» поклонниками, возложить цветы и проститься с Мариной Поплавской пришли так же известные деятели спорта, культуры и политики.

В частности, на мероприятии были замечены телеведущая Оксана Писанка, известный автогонщик Алексей Мочанов, актер Сергей Сивохо, звезда КВН Евгений Сморигин, министр культуры Евгений Нищук и многие другие.

Как ранее сообщала «Фраза», Марина Поплавская стала жертвой автомобильной аварии, которая произошла в субботу, 20 октября, на автодороге Киев-Житомир. Трагедия случилась приблизительно 6 часов 43 минуты утра, когда водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ», движущимся в попутном направлении.

По предварительным данным, скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения. К сожалению, Марина Поплавская, которая сидела рядом с водителем, получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.