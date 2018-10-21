РосСМИ показали шокирующее видео бойни в Керчи (18+)

В Керчи продолжается расследование массового убийства учащихся и работников Керченского политехнического колледжа. Как выяснили журналисты «Фразы», в сеть попали записи с камер видеонаблюдения, которые помогут следствию восстановить хронологическую последовательность событий.
Как передает агентство «Вести Крым», в распоряжении журналистов оказались уникальные кадры, которые являются неопровержимым доказательством вины Владислава Рослякова в совершении преступления.
Видео доступно к просмотру на видеохостинге Youtube.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит сцены убийства и смерти (18+)
Как писала «Фраза», 17 октября в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. По данным следствия, преступление совершил 18-летний студент Владислав Росляков.
Позднее журналистам удалось обнаружить тренировочную базу керченского стрелка, где были найдены важные улики.