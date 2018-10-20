Массовый расстрел в Керчи: на тренировочной базе Рослякова найдены важные улики

17 октября в Керчи произошло массовое убийство учащихся Керченского технологического техникума. Как выяснили журналисты «Фразы», следствию удалось обнаружить важные улики, которые могут помочь в расследовании преступления.

Как передает российское информагентство «Лайф», «керченский стрелок» Владислав Росляков использовал старое заброшенное здание возле жилого дома в качестве тренировочной базы. Сообщается, что на этом месте он тренировался в стрельбе, занимался изготовлением и испытанием взрывных устройств.

Отмечается, что за день до совершения преступления он отнес на свою «базу» ноутбук, телефон и бумажные записи, где все это сжег. По словам керченских оперативников, эти улики помогут выяснить, были ли у Рослякова «кураторы», с которыми он держал связь с помощью телефона или ноутбука.

Как писала «Фраза», «Чикатило был красивым»: в сеть «слили» личную переписку керченского стрелка.

Ранее сообщалось, что на Западной Украине объявили траур по погибшим в Керчи.