Под Киевом погибла известная украинская актриса. Появилось видео с места трагедии (18+)

В субботу, 20 октября, на автодороге Киев-Житомир произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в аварии погибла актриса «Дизель шоу» Марина Поплавская.

Как передает dtp.kiev.ua, ДТП произошло в 6-43 утра возле села Мила Киево-Святошинского района. Сообщается, что водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». По предварительным данным, скорость автобуса составляла более 100 км/ч. В автобусе находились 14 пассажиров. Четверо из них получили травмы различной степени тяжести и доставлены в лечебные учреждения. К сожалению, одна из пассажирок, которая сидела на переднем сидении ‒ актриса популярного проекта канала ICTV «Дизель шоу» Марина Поплавская ‒ скончалась на месте происшествия.

Сообщается, что на месте ДТП работают медики и правоохранители. Водителю автобуса грозит уголовная ответственность по ч.2 ст. 286 УК Украины.

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