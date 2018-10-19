В одном из микрорайонов Ужгорода сошел с рельсов грузовой поезд. Появилось видео

В пятницу, 19 октября, в Ужгороде в микрорайоне Радванка случилось ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут с рельсов сошел поезд.

Видео с места инцидента опубликовал депутат горсовета Ужгорода Мирослав Горват.

Данный микрорайон густонаселен представителями цыганской общины.

Многие местные жители пришли посмотреть на место происшествия.

Как сообщил депутат, с рельсов сошли два вагона.

К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте инцидента работают спасатели и полиция.

Как писала «Фраза», на заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось.

Ранее крушение поезда произошло в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших.