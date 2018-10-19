Меркель и Макрона засекли за выпивкой в одном из пабов Брюсселя. Появилось видео

В одном из пабов в Брюсселе отдыхающие там посетители встретили канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Как выяснили журналисты «Фразы», очевидцы уже поделились видео и фото.

Как пишут в комментариях люди, лидеры Германии и Франции решили отдохнуть после переговоров по Brexit. Компанию им составили главы правительств Бельгии и Люксембурга.

Политики были с многочисленной охраной.

Они пили пиво, и закусывали сосисками с жареной картошкой.

Как писала «Фраза», почти половина немцев выступает против политики Ангелы Меркель.

Ранее Эммануэль Макрон сравнил «ужасный» телефонный разговор с Дональдом Трампом с процессом производства сосисок.