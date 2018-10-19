В Киеве мужчина выпрыгнул с 24-го этажа. Появилось шокирующее видео

В Киеве на Харьковском массиве около восьми утра пятницы, 19 октября, произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», мужчина выбросился с балкона 24-го этажа одной из местных высоток.

Он скончался на месте, упав с огромной высоты.

Видео с места инцидента, снятое с камер наблюдений, делится «Информатор».

По предварительным данным, погибший совершил самоубийство.

Как писала «Фраза», в Винницкой области найдено тело повешенного пулеметчика.

Ранее была озвучена шокирующая цифра самоубийств в Украине за минувший год.