В Киеве автобус переехал избитого мужчину

Резонансное ЧП произошло около пяти утра пятницы, 19 октября, в Киеве, на улице Кибальчича, 5. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автобус маршрута № 46 переехал избитого мужчину, который был без сознания.

Очевидцы говорят, что ЧП случилось возле школы № 224.

Как сообщает «Информатор», в результате драки (ему пробили голову) мужчина лет 35-40 потерял сознание прямо на дороге, где его не заметил водитель автобуса.

К сожалению, мужчина погиб. Полиция говорит, что причиной смерти стала потеря большого количества крови из-за травмы.

Как писала «Фраза», под Киевом произошло кровавое ДТП — погиб пешеход.

Ранее на окраине Киева случилось кровавое ДТП с жертвами.