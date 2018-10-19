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В Сети появилось жуткое видео масштабов разрушений в керченском колледже

В Сети появилось жуткое видео масштабов разрушений в керченском колледже

В Сети появилось видео осмотра Керченского политехнического колледжа после устроенной там 17 октября бойни. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео опубликовал Следственный комитет России на своем канале в YouTube.

На записи можно видеть масштабы разрушений, пробоины от картечи на полках в учебных кабинетах, расстрелянные двери и стены, обширные красные пятна на полу и лестницах.

В ходе совещания в штабе, фрагмент которого также вшит в ролик, генерал-майор юстиции Роман Нестеров доложил, что на сегодняшний день расследованием удалось зафиксировать весь маршрут подозреваемого в совершении теракта Владислава Рослякова. Кроме того, изъято его личное дело в военкомате.

В подводке к видео указано, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил следователям изучить обстановку в семье Рослякова, действия медицинских служб относительно состояния его здоровья, а также установить, какая психологическая обстановка была в учебном заведении, велась ли с Росляковым и другими студентами комплексная педагогическая и психологическая работа.

Отдельно руководитель Следственного комитета поручил выяснить, насколько грамотно был организован досуг студентов колледжа.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек, включая самого злоумышленника.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».

Тэги: теракт, убийство, Россия, Интернет, Керчь, криминал, аннексия, следственный комитет, Владислав Росляков

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