Православные могут молиться в храмах Константинопольского Патриархата, но не причащаться, - представитель УПЦ

Замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич дал разъяснения, как решения Синода РПЦ о разрыве евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом отражаются на верующих УПЦ. Как выяснили журналисты «Фразы», Данилевич отметил, что до тех пор, пока Украинская Православная Церковь пребывает в духовном единении с Московским Патриархатом, это означает, что его решения действительны и для нас.

По его словам, евхаристическое общение прервано только с Константинопольским Патриархатом, поэтому ездить на территории других Церквей, в частности в Иерусалим, в Александрийский Патриархат, в Антиохийский Патриархат, в Польскую, Чешскую, Болгарскую, Румынскую, Сербскую, Грузинскую и другие Церкви можно, епископам и священникам сослужить можно, причащаться мирянам также можно.

Члены УПЦ, члены РПЦ могут прийти в храм Константинопольского Патриархата помолиться, но не причащаться. Молитвенное общение с КП не прервано, а к участию в Евхаристии подходить нрельзя. На Афоне также действуют эти ограничения.