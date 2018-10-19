«Самая популярная песня в мире» получила сразу семь номинаций в Книге рекордов Гиннесса

Песня пуэрториканского музыканта Луиса Фонси Despacito получила сразу семь номинаций в Книге рекордов Гиннесса. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил сам артист.

Он опубликовал в Instagram соответствующее фото с награждения в Майами.

Музыкант написал: «Для меня большая честь быть частью семьи Книги рекордов Гиннесса. Despacito завоевала семь титулов, и это благодаря вам. Спасибо всем, кто работал для достижения этого успеха».

Композиция была записана вместе с рэпером Дэдди Янки.

Песня победила в таких номинациях: «Самая слушаемая песня в мире», «Первое видео, набравшее на YouTube более 5 млрд просмотров», «Самое просматриваемое видео в интернете», «Песня, продержавшаяся в Billboard Hot Latin Songs рекордное количество недель», «17 недель подряд первое место в Hot 100 Billboard», «Самое понравившееся видео пользователям сети» и «Песня, исполненная дуэтом, с наибольшим количеством просмотров».

Как писала «Фраза», в США расстреляли двух известных молодых рэперов, а в России «первым рэпером» обозвали Владимира Маяковского.