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На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков – его с трудом успокоила полиция

На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков – его с трудом успокоила полиция

Рано утром, около 6-30 в пятницу, 19 октября, на Крещатике произошел странный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», молодой парень, находясь в неадекватном состоянии, набросился на компанию мужчин.

Как передает «Информатор», хулиган пытался спровоцировать драку с тремя мужчинами, и даже перебежал для этого проезжую часть.

Несмотря на численное превосходство оппонентов, неадекват не сдавался, и пытался драться, травмировав одного из прохожих, после чего бросился к стоящей неподалеку полицейской машине и стал просить о помощи, заявив копам, что его «хотели задушить».

Очевидцы говорят, что парень бродил по Крещатику едва ли не всю ночь, и даже бросался камнями в людей.

Устанавливается, употреблял ли хулиган алкоголь и наркотики.

Как писала «Фраза», в Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой.

Ранее в Киеве пьяные гопники бросались на полицию, среди задержанных — беременная.

Тэги: Киев, полиция, общество, Крещатик, хулиганство

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