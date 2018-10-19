На Крещатике молодой неадекват решил подраться с компанией мужиков – его с трудом успокоила полиция

Рано утром, около 6-30 в пятницу, 19 октября, на Крещатике произошел странный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», молодой парень, находясь в неадекватном состоянии, набросился на компанию мужчин.

Как передает «Информатор», хулиган пытался спровоцировать драку с тремя мужчинами, и даже перебежал для этого проезжую часть.

Несмотря на численное превосходство оппонентов, неадекват не сдавался, и пытался драться, травмировав одного из прохожих, после чего бросился к стоящей неподалеку полицейской машине и стал просить о помощи, заявив копам, что его «хотели задушить».

Очевидцы говорят, что парень бродил по Крещатику едва ли не всю ночь, и даже бросался камнями в людей.

Устанавливается, употреблял ли хулиган алкоголь и наркотики.

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