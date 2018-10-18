«Интер» снял с эфира программу, чтобы почтить память легендарного футболиста

На этой неделе ушел из жизни выдающийся футболист и тренер Олег Базилевич и как дань памяти легендарному спортсмену, «Интер» меняет сетку вещания. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятницу, 19 октября, в 23:00 канал покажет документальный проект собственного производства — «Олег Базилевич. Система футбола».

Олег Базилевич стал игроком киевского «Динамо» в 1957 году, когда ему было 19 лет. Этой команде он посвятил лучшие годы своей спортивной жизни. В качестве нападающего «бело-синих» Базилевич провел 161 матч и забил 53 гола, а также выиграл вместе с киевским футбольным клубом первые золотые медали в чемпионате СССР в 1961 году и второй на тот момент в истории клуба Кубок СССР в 1964. В качестве тренера вместе с Валерием Лобановским возглавлял «Динамо Киев» середины семидесятых. Об успехах команды и невероятной системе футбольной игры, разработанной во многом Олегом Базилевичем, рассказывает документальный проект телеканала «Интер».

Во второй половине 70-х английское издание World Soccer назвало киевское «Динамо» лучшей командой мира, а тандем Лобановский-Базилевич — лучшими футбольными тренерами планеты. Благодаря разработанной ими системе организации игры и подготовки футболистов в 1975 «Динамо» выиграло чемпионат СССР, завоевало Кубок Кубков и Суперкубок Европы.

Однако ситуация, когда команду возглавляли два старших тренера с абсолютно равными правами, не смогла продолжаться вечно. Лобановский остался, а Базилевич ушел. Тем не менее, их футбольная система продолжала работать и снова «выстрелила» в 1986 году, когда «Динамо» во второй раз завоевало Кубок Кубков, и 1999-м — когда команда дошла до полуфинала Лиги Чемпионов. Возможно, именно поэтому легендарную систему до сих пор называют «системой Лобановского». Однако у нее есть еще два автора — ученый Анатолий Зеленцов и Олег Базилевич. Эти люди первыми начертили уникальные графики, свели таблицы и вывели формулы, благодаря которым наши болельщики воочию увидели, каким может быть футбол.

В документальном проекте «Олег Базилевич. Система футбола» зрители увидят интервью Олега Петровича, а также уникальные фото и видеоматериалы из личного архива легендарного футболиста и тренера.