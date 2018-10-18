В Киеве на берегу озера прогремел взрыв – мужчине оторвало руки

В Голосеевском районе Киева прямо на берегу Галерного залива возле одного из озер в четверг, 18 октября, прогремел мощный взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», серьезно пострадал человек.

Очевидцы уже опубликовали видео с места трагедии.

По словам местных рыбаков, неизвестный мужчина подошел к берегу озера, чтобы испытать «самодельное взрывное устройство», которое сработало у него в руках.

Пострадавшему оторвало кисти рук и переломало ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как писала «Фраза», ночные посиделки на Борщаговке привели к взрыву, разбудившему всю округу.

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