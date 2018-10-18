«Феминизм не пройдет»: под куполом Верховной Рады разгорается сексистский скандал

Народный депутат Виктория Пташник обвинила своих коллег из парламентского комитета правоохранительной деятельности в сексизме. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, по ее словам, в ответ на замечание о необходимости отмены монополии государственных учреждений в экспертизе народный депутат Владимир Мисик заявил: «Я отвечаю за то, что феминизм здесь не пройдет». Также он подчеркнул, что «у нас чисто мужской комитет», а женщины вносят «большую сумятицу в наш мужской коллектив».

Однако больше всего парламентария оскорбило, что «ни один депутат, ни один из присутствующих мужчин, которые постоянно подходят и спрашивают, как мне удается воспитывать маленького ребенка и работать, не сделал ему замечание». «Если депутаты-мужчины и дальше будут покрывать молчанием своих коллег, то о каких европейских ценностях и каком парламентаризме можно здесь говорить?», — риторически вопрошает Виктория, добавив, что собирается обратиться по поводу этого случая в Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

Происходящее не на шутку возмутило пользователей и других депутатов-женщин в комментариях, которые указали, что это распространенное явление «в этом комитете» и вообще в Верховной Раде.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2017 года сотрудница парламентского бара в Великобритании заявила, что за время ее работы она испытала сексуальные домогательства со стороны почти трех десятков местных депутатов. Все они были женаты и минимум вдвое старше. Она также сообщила, что министры часто целуют своих помощниц в коридорах палаты общин после того как напьются в баре.

В марте 2018 года сразу три журналистки обвинили депутата российской Государственной думы Леонида Слуцкого в непристойном поведении и сексуальных домогательствах, что стало первым случаем в истории этого законодательного органа.