Эрдоган едва не уснул на встрече с президентом Молдовы

Во время своего визита в Молдову президент Турции Реджеп Эрдоган стал фигурантом курьезного инцидента. Как выяснили журналисты «Фразы», он едва не уснул на встрече со своим коллегой Игорем Додоном.

Реджеп Эрдоган прилетел в Молдову 17 октября, где встретился с президентом страны Игорем Додоном.

На пресс-конференции с ним турецкий лидер едва не уснул.

Впрочем, несмотря на это, президенты подписали декларацию о сотрудничестве между двумя странами.

Уже появилось видео курьеза.

Как писала «Фраза», Реджеп Эрдоган победил на выборах в Турции. Но получилось не очень триумфально.

Ранее он предрек Австрии религиозную войну.