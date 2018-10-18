Эрдоган едва не уснул на встрече с президентом Молдовы

Во время своего визита в Молдову президент Турции Реджеп Эрдоган стал фигурантом курьезного инцидента. Как выяснили журналисты «Фразы», он едва не уснул на встрече со своим коллегой Игорем Додоном.
Реджеп Эрдоган прилетел в Молдову 17 октября, где встретился с президентом страны Игорем Додоном.
На пресс-конференции с ним турецкий лидер едва не уснул.
Впрочем, несмотря на это, президенты подписали декларацию о сотрудничестве между двумя странами.
Уже появилось видео курьеза.
Как писала «Фраза», Реджеп Эрдоган победил на выборах в Турции. Но получилось не очень триумфально.
Ранее он предрек Австрии религиозную войну.