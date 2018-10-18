Китайцы создали «будущую марсианскую базу»

В Китае возле города Цзиньчан создали полномасштабную модель «марсианской базы». Как выяснили журналисты «Фразы», она расположена в пустыне Гоби.

Ожидается, что база станет научно-учебным центром для школьников и студентов.

В презентационном ролике говорится, что база воссоздает не только ландшафт, но также климат и природные условия Марса. Она состоит из девяти модулей и открытой площадки. Тут есть тамбур-шлюз, центр управления и биомодуль.

Как писала «Фраза», NASA успешно отправило космическую экспедицию на Солнце.

Ранее ученые вновь заговорили о жизни на Марсе.