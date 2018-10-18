На набережной Одессы бушевал грандиозный пожар. Появилось видео

В Одессе минувшей ночью горели домики для отдыха на набережной. Как выяснили журналисты «Фразы», огнем были уничтожены шестнадцать куреней и шкиперская, где находилась администрация.

В ГСЧС говорят, что тушили пожар два часа — мешал сильный ветер, а также отсутствие противопожарных разрывов между сооружениями.

Отмечается, что «сложность была обусловлена ​​отсутствием подъездов к месту пожара, из-за чего пожарные автоцистерны удалось установить только на расстоянии 200-300 метров непосредственно от места пожара, осуществлялся подвоз и перекачки воды с расстояния почти 500-700 метров».

Также во время пожара в некоторых куренях взрывались баллоны с газом

Огонь тушили 18 единиц техники и 84 человека личного состава.

Вероятная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем в одном из домиков.

К счастью, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», в Киеве бушевал сильный пожар на заводе, есть пострадавшие.

Ранее в Одессе снова горел санаторий.