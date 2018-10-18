Был отзывчивым, помогал по хозяйству и любил стрелялки: родные и соседи рассказали о керченском стрелке

Устроивший кровавое побоище в керченском колледже Владислав Росляков был тихоней и собирался пойти в армию на контракт. Как выяснили журналисты «Фразы», в Сети появилось видео подготовки Рослякова к совершению преступления.

Как сообщает КП.ru со ссылкой на бабушку стрелка Таисию Рослякову, Владик рос нормальным, общительным ребенком, в общении с родственниками был отзывчивым и помогал по хозяйству. Однако он с возрастом превратился в замкнутого тихоню: «Ничего не рассказывал. В школе учился так себе». А после того как ему купили ноутбук, молодой человек, по словам бабушки, практически перестал выходить из дома и «все время в какие-то игры играл».

Рослякова также рассказала, что незадолго до трагедии он стал странно себя вести: сначала забрал все свои фотографии у нее, а затем и у отца, который живет отдельно: «Объяснил, что хочет сделать общий альбом».

По словам бабушки, Владислав также говорил ей, что хочет пойти служить в армию, и после колледжа собирался записаться на контракт.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в следствии, отец Рослякова на допросе заявил, что с сыном было тяжело общаться. Он ничего не сообщал об учебе, друзей у него не было. По словам отца, у сына был один приятель детства, но связь с ним оборвалась.

Отец также добавил, что знал об увлечениях сына компьютерными играми и оружием, однако подчеркнул, что Росляков был «воспитанным и агрессию не проявлял».

В то же время, как сообщает российский пропагандистский ресурс RT со ссылкой на соседей Росляковых, керченский стрелок с детства проявлял склонность к агрессии. Как рассказала журналистам одна из местных жительниц, «у него была склонность к оружию, постоянно стрелялки». «У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги», — добавила соседка.

Как сообщает Telegram-канал 112, последним поисковым запросом злоумышленника в незакрытой вкладке браузера было: «как изготовить самодельное взрывное устройство».

Между тем, в Сети появилось видео из оружейного магазина, на котором можно видеть как Росляков за четыре дня до трагедии покупает боеприпасы, которыми впоследствии расстреливал студентов колледжа. «Легально, спокойно, много», — подписали ролик авторы канала на YouTube.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погиб 21 человек.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».