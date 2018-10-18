«Как игра на флейте»: ученые записали таяние льдов в Антарктиде

Звуки таяния льдов в Антарктиде на шельфе Росса удалось записать ученым. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Американского геофизического союза.

На опубликованном видео слышно «пение» тающих ледников.

Как говорят ученые, подобный эффект появляется «под влиянием сильных ветров, которые продувают тающие ледники и вызывают сильные вибрации внутри ледяного пояса».

При этом, ледники «поют» на очень низких частотах: для того, чтобы услышать их звуки, пришлось ускорили запись в 1,2 тысячи раз.

Исследователи говорят, что дующие ветры заставляют снег и лед вибрировать и генерировать почти постоянные звуки. Их геофизики могут использовать для удаленного мониторинга состояния ледника.

Ученые сравнили звуки с игрой на флейте. По их словам, «подобно тому, как музыканты могут менять тон и тембр звучания флейты, заставляя воздух проходить через разные отверстия, природные условия позволяют менять частоту вибраций, зависящую от разной топографии дюн».

Как писала «Фраза», в Антарктиде откололся и уплыл в океан ледник размером с четверть Крыма.

Ранее ученые наконец-то раскрыли тайну ускоренного таяния арктических ледников.