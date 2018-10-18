В Сети появились жуткие кадры и подробности бойни в Керчи

В Сети появились кадры, снятые учениками Политехнического колледжа в Керчи во время стрельбы. Как выяснили журналисты «Фразы», на них видно как учащиеся в панике мечутся по второму этажу, пытаясь найти безопасный выход на улицу, слышно звуки выстрелов.

Соответствующее видео, снятое на мобильный телефон одной из студенток, опубликовано на канале Kerch.FM в YouTube.

Еще одно видео примерно того же содержания публикует Telegram-канал 2ch. На кадрах, снятых очевидцем на мобильный телефон, видно, как студенты бегут вниз по лестнице, а в это время слышны выстрелы и крики раненых.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на первокурсницу Настю М., взрыв прогремел во время большой перемены, когда студенты обедали. «Я зашла внутрь, а дальше — оранжевый свет, громкий звук, и меня отбросило волной, — рассказала пострадавшая. — Потом я открыла глаза и увидела подругу, она кричала, везде валялись стекла».

По ее словам, несмотря на то, что у нее была окровавлена нога и все происходящее напоминало сон, она все чувствовала и побежала на улицу. «Как будто что-то схватило и вытолкнуло меня на улицу, наверное, инстинкт самосохранения», — рассказывает Настя.

В итоге девушку отвезла в больницу незнакомая женщина. Там у нее диагностировали ушиб колена и множественные порезы, в том числе в районе грудной клетки. «Был бы порез больше, меня бы просто уже не было», — сказала студентка, добавив, что рядом на кушетке лежала ее подруга с переломанной ногой.

Свидетельница также рассказала журналистам, что после серии взрывов подозреваемый в совершении преступления Владислав Росляков поднялся на второй этаж и открыл стрельбу по людям. Так он убил 26-летнего завуча и нескольких студентов. «Он пытался убить какого-то парня, но у него кончились патроны», — добавила девушка в завершение своего рассказа.

Как сообщала «Фраза», в результате взрыва и стрельбы в одном из техникумов аннексированной Керчи 17 октября 2018 года погибли 20 человек, из них 15 — студенты. Еще 47 — госпитализированы.

По данным следствия, теракт совершил 18-летний учащийся учебного заведения Владислав Росляков, который «очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им».