Ураган Майкл унес уже десятки жизней в США: видео разрушений

Ураган Майкл, обрушившийся на южное побережье США еще 8 октября, унес уже десятки жизней. Как выяснили журналисты «Фразы», сообщается как минимум о 33 погибших.

По данным американских СМИ, в штате Флорида погибли 23 человека.

Еще десять людей погибли в Северной Каролине, Джорджии и Вирджинии.

Ураган Майкл разрушил почти пять тысяч домов, около пятнадцати тысяч зданий были повреждены.

Эвакуировать из района ЧП пришлось почти двадцать тысяч человек.

Как писала «Фраза», американский метеоролог Донни Кокс покинул прямой эфир телеканала WCTI из-за разбушевавшегося урагана Флоренс.

Сообщалось также, что непогода в Индии унесла уже десятки жизней.