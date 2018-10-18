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«Война ведомств»: СБУ начала «копать» под Внешнюю разведку. К скандалу «притянули» и Порошенко

«Война ведомств»: СБУ начала «копать» под Внешнюю разведку. К скандалу «притянули» и Порошенко

В Украине разразился скандал, в который оказались вовлечены самые могущественные силовые ведомства страны. Как выяснили журналисты «Фразы», «спичку к фитилю» поднесли журналисты программы «Наші гроші», подготовившие телевизионный сюжет о возможной коррупции среди руководства Службы внешней разведки Украины.

Так, в программе «Наші гроші» № 239 от 01.10.2018 года сообщается, что первый заместитель Службы внешней разведки ‒ Сергей Семочко ‒ якобы владеет несколькими объектами элитной недвижимости под Киевом, общей стоимостью около 8 миллионов долларов США. В частности, речь идет о доме площадью 333 кв. м., расположенном в Конча-Заспе. По информации журналистов, данное домовладение оформлено на супругу Семочко ‒ Татьяну Лысенко. Кроме того, еще два огромных домовладения оформлены на дочь Татьяны Лысенко, которая, как и ее мать, якобы является гражданкой России и часто навещает оккупированный Крым.

Что касается средства передвижения, то, по информации журналистов, Сергей Семочко катается по Киеву на роскошном внедорожнике Toyota Land Cruiser.

Всё это «изобилие», по мнению авторов программы, свидетельствует о «коррупционной составляющей» в служебной деятельности Семочко.

Видеозапись программы доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

В свою очередь, на телесюжет отреагировала Служба безопасности Украины, которая открыла уголовное производство сразу по статье 111 УК Украины («государственная измена») и начала проверку информации о возможных преступных действиях Сергея Семочко .

Не упустили возможности «хайпануть» и представители депутатского корпуса. Так, член фракции «Самопомощь» Егор Соболев, выступая с трибуны Верховной Рады, «притянул» к скандалу президента Украины Петра Порошенко. По мнению народного избранника, глава государства, как никто другой, несет ответственность за «коррупционера» Сергея Семочко, поскольку руководство СВР назначается президентом и под приказом о назначении на должность Семочко «стоит Ваша подпись, господин президент».

Как писала «Фраза», спустя более, чем год, президент таки назначил руководителя для Службы внешней разведки.

Тэги: общество, коррупция, СБУ, скандал, разведка, Порошенко

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