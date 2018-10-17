Лидер сборной Украины по футболу объяснил, почему общается с журналистами на русском языке

Лидер сборной Украины, полузащитник английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко объяснил, почему общается с прессой на русском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал это футболист после победного матча Лиги наций против Чехии (1:0).

Отвечая на вопросы журналистов после игры, он сказал: «Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать».

После этого Андрей Ярмоленко перешел на украинский язык.

Он добавил: «Я можу спілкуватися з вами українською мовою, можу — російською. Головне для меня не це, а те, що знаходиться у серці. Важливо, щоб кожен любив свою країну у сердці, а не говорив ті чи інші речі на камеру. Я люблю Україну всім сердцем, и мені байдуже, хто і що говорить про мене та про те, на якій я мові спілкуюсь».

Как писала «Фраза», сборная Украины по футболу досрочно выиграла свою группу в Лиге наций.

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