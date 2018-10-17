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«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме

«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме

Сегодня, 17 октября, в одном из учебных заведений в аннексированном Крыму произошел мощный взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, следствие не исключает, что это был террористический акт.

Как сообщает Lenta.ru, взрыв произошел в столовой ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум». По предварительным данным, погибли 10 человек, еще несколько десятков получили различные ранения.

По данным ТАСС, на территории техникума взорвался газовый баллон.

Видео с места происшествия публикует российский пропагандистский ресурс РЕН-ТВ.

Видео очевидцев также публикует канал Kerch.FM в YouTube. На них видно, что на месте уже работают медики и сотрудники экстренных служб, которые помещают пострадавших в кареты «скорой помощи». Тех же, кому не хватило места, грузят прямо в кузов грузовика.

Издание также сообщает, что пострадавших очень много, их выносят на дверях вместо носилок, «скорых» не хватает, поэтому для транспортировки привлечен общественный транспорт.

Как сообщает КерчьИнфо со ссылкой на студентов колледжа, взрыв был такой силы, что на двух этажах здания повыпадали окна.

На данный момент в приемном отделении Клинической больницы № 1 находятся 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 человек.

Между тем, как сообщается в Telegram-канале пропагандистской радиостанции «Говорит Москва», за несколько секунд до трагедии неизвестный бросил бутылку в окно столовой колледжа, после чего произошел взрыв.

Очевидцы также якобы рассказывают, что в первые минуты после взрыва в колледже была слышна стрельба, а затем в здание забежали несколько полицейских с автоматами.

Кроме того, в пресс-службе «Крымгазсетей» заявили, что здание колледжа не было подключено к центральной системе газоснабжения. «Некоторые СМИ предполагают, что это был взрыв балонного сжиженного газа. Со своей стороны можем сказать, что у нас нет договора на поставку такого газа с этим абонентом», — сказала Максименко в комментарии российскому «Интерфаксу». Кроме того, уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина сообщила агентству, что большинство пострадавших от взрыва в Керчи были учащимися колледжа: «Это учащиеся, да, в основном пострадали дети».

Как сообщает ВВС со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следствием рассматривается версия теракта, «президенту доложена информация по линии различных ведомств».

Из заявления представителя Следственного комитета России Светланы Петренко следует, что уголовное дело возбуждено «по факту гибели людей в результате взрыва». Сотрудники ФСБ осматривают колледж, к ним вылетают коллеги из Москвы.

Тэги: газ, Крым, взрыв, Россия, терроризм, смерть, криминал, аннексия

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