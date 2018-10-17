В Канаде начали официально торговать травкой

В среду, 17 октября, в Канаде официально начали продавать марихуану. Как выяснили журналисты «Фразы», в стране вступил в силу закон, разрешающий свободное хранение и употребление марихуаны в рекреационных целях.

Теперь все совершеннолетние канадцы могут приобрести в специальных лицензированных магазинах до тридцати граммов марихуаны, а также масла на их основе, семена и сами растения.

Кроме этого, канадцам разрешили самим выращивать травку — до четырех кустов. Отмечается, что продукты на основе конопли разрешат продавать в следующем году.

В Канаде уже отрылись первые магазины, торгующие травкой. Посетителей было немало.

Как писала «Фраза», законопроект о легализации марихуаны в Канаде поддержали 52 сенатора.

Ранее грузины дружно выступили против травки, курить которую им разрешил суд.