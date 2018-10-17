Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией

В Киеве сегодня, 17 октября, проходит Всеукраинская акция протеста профсоюзов. Как выяснили журналисты «Фразы», в ходе шествия пострадали одна участница и двое народных депутатов.

Как сообщает «Укринформ», инцидент произошел под зданием Кабмина, когда кто-то облил неизвестным веществом с неприятным запахом народных депутатов от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергея Каплина и Александра Сугоняко. Досталось также одной участнице протеста.

В итоге нападения, как утверждается, полиция задержала двоих человек.

Как сообщается «Информатор», процессия митингующих, идущая по Крещатику в сторону Верховной Рады затруднила движение на центральных улицах столицы.

Видео шествия опубликовано на канале «Информатор Киев» в Facebook.

Акцию протеста проводит Федерация профсоюзов Украины. В ней принимают участие несколько тысяч человек. Участники акции требуют установить минимальную заработную плату на уровне не ниже 7,7 тыс. гривен, а также заморозить тарифы на транспортные и коммунальные услуги, в частности, остановить подорожание газа для населения.