Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки

Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки

Глава УАПЦ Макарий (Малетич) поссорился с лидером УПЦ КП Филаретом (Денисенко). Как выяснили журналисты «Фразы», разногласия касаются объединения УАПЦ и УПЦ КП в единую церковную структуру, необходимую для получения Томоса от Константинополя.

Глава УАПЦ сказал, что Филарет не дал ему возможности выбирать устав, а также статус и название будущей Церкви: «Название уже есть, и вы должны присоединиться», — процитировал Макарий слова Филарета, сообщает СПЖ.

Макарий (Малетич) также отметил: «Патриарх Филарет обратился ко мне и сказал „Срочно нужно Собор созывать“. Я ему говорю: „Собор собирать нет устава“. „А устав у меня есть“. „У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав“. „Нет, будет мой устав“...».

По его словам, статус новой Церкви также остается не до конца выясненным: «Когда я спросил: митрополия, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. Экзархи ни о чем не говорят».

 

 
Напомним, Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея.
 

Напомним также, в недавнем Заявлении Синода РПЦ отмечено лицемерие Константинополя.

Ранее сообщалось, что РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Как ранее сообщалось, Константинополь не дал Украине автокефалию.

Напомним также, что Константинопольский Патриархат решил, что в 1686 году Киевскую митрополию Русской Церкви передали незаконно.

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат «снял анафему» с Филарета и сделал УПЦ КП «канонической».

Также ранее сообщалось, Константинополь, пока, не признавал патриаршество Филарета и для Варфоломея не существует никакой «Поместной Церкви».

Читайте на «Фразе» статью на эту тему: «Ватикан и униаты готовы начать религиозную войну в Украине. Им помогут Константинопольский патриархат и команда Драбинко».

Тэги: общество, автокефалия, новости православия

Комментарии

Колонка автора
17.10.18 08:12

Сборная Украины. А наши-то первые!

Автор: Андрей Шахов

Статьи

17.10.18 09:19

Четырежды нелегитимные выборы в ДНР

Автор: Семен Хавевер

Главная новость дня

Взрыв в Керчи: В России заговорили о новом Беслане и «татарине», который «добивал раненых»

Взрыв в Керчи: В России заговорили о новом Беслане и «татарине», который «добивал раненых»
17.10.18 14:42
Последние новости
17.10.18 14:42

Взрыв в Керчи: В России заговорили о новом Беслане и «татарине», который «добивал раненых»
17.10.18 14:36

Смог в Киеве: жителей столицы попытались успокоить
17.10.18 14:10

Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
17.10.18 14:08

«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
17.10.18 13:30

Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
17.10.18 13:16

Трамп обрушился с угрозами на... Гондурас
17.10.18 12:28

В Канаде начали официально торговать травкой
17.10.18 12:13

Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
17.10.18 12:11

Илон Маск таки уходит из Tesla после скандала
17.10.18 11:47

Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
Под Киевом произошло кровавое ДТП – погиб пешеход
«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
«В основном пострадали дети»: 10 человек погибли в результате взрыва в керченском техникуме
Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире
В Канаде начали официально торговать травкой
В Канаде начали официально торговать травкой
Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
Участники акции за высокие зарплаты в центре Киева облили нардепов некой вонючей субстанцией
Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки
Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки
Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ
Депутат Ляшко беременна от парламентария из БПП, – СМИ
На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы
На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы
Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших
Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших
На марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты, – СМИ
На марш УПА в Киеве приехали немецкие неонацисты, – СМИ
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.