Автокефалии еще нет, а главы УПЦ КП и УАПЦ уже грызут друг-другу глотки

Глава УАПЦ Макарий (Малетич) поссорился с лидером УПЦ КП Филаретом (Денисенко). Как выяснили журналисты «Фразы», разногласия касаются объединения УАПЦ и УПЦ КП в единую церковную структуру, необходимую для получения Томоса от Константинополя.

Глава УАПЦ сказал, что Филарет не дал ему возможности выбирать устав, а также статус и название будущей Церкви: «Название уже есть, и вы должны присоединиться», — процитировал Макарий слова Филарета, сообщает СПЖ.

Макарий (Малетич) также отметил: «Патриарх Филарет обратился ко мне и сказал „Срочно нужно Собор созывать“. Я ему говорю: „Собор собирать нет устава“. „А устав у меня есть“. „У меня тоже есть, но из двух уставов надо сделать один устав“. „Нет, будет мой устав“...».

По его словам, статус новой Церкви также остается не до конца выясненным: «Когда я спросил: митрополия, будет ли митрополия, он со злобой сказал, что митрополии не будет, будет патриархия. Экзархи ни о чем не говорят».

Напомним , Турецкая православная церковь подала в суд на патриарха Варфоломея.