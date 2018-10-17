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Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире

Ученые назвали гриб площадью 37 га «самым большим организмом» в мире

Мичиганский опенок назван учеными самым большим живым организмом в мире. Как выяснили журналисты «Фразы», его площадь составляет 37 га.

Как пишет издание Smithsonian, исследователь Мэтью Тауб провел анализ мицелий Мичиганского опенка, который растет на Верхнем полуострове Мичигана.

По его словам, изучаемый мицелий представляет собой тело гриба, и под землей срыты десятки гектаров его «плоти». Общая его масса составляет примерно четыреста тонн.

Возраст мега-гриба оценили в 2,5 тысячи лет.

Ученые говорит, что гриб можно смело называть самым большим живым организмом в мире.

Как писала «Фраза», под Киевом нашли удивительный гриб-великан.

Тэги: ученые, мир, грибы, гриб, курьезы

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