На Сумщине «лопнуло» гигантское хранилище с кукурузой – засыпало целые улицы

Курьезный инцидент произошел в селе Нижняя Сыроватка Сумской области. Как выяснили журналисты «Фразы», тут буквально взорвался гигантский элеватор с кукурузой.

Как передает ТСН, десять тысяч тонн кукурузы засыпали улицу и огороды села.

Отмечается, что после ЧП бетонные плиты разнесло на несколько метров.

Позже выяснилось, что из-за перегрузки взорвалась одна из емкостей на зернохранилище – у нее отлетели заклепки, после чего кукуруза «полезла» наружу.

Как писала «Фраза», эксперты высчитали цену классического украинского бутерброда с салом. За год он подорожал почти в полтора раза.

Ранее украинцев предупредили о скором подорожании хлеба.