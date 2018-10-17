Крушение поезда в Марокко: погибли люди, сотня пострадавших

Во вторник, 16 октября, в Марокко произошло крушение пассажирского поезда. Как выяснили журналисты «Фразы», есть погибшие.

По данным местных СМИ, погибли не менее семи человек.

Около сотни людей были травмированы в результате железнодорожной катастрофы. Им помогали местные жители и полицейские.

Уже появилось видео с места крушения поезда.

Как писала «Фраза», на заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось.

Ранее в Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек.