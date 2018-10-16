В Винницкой области разбился истребитель: стала известна судьба пилотов

Во вторник, 16 октября, в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27Б. Как выяснили журналисты «Фразы», авиакатастрофа произошла приблизительно в 17-00 в районе села Уланов, расположенного между населенными пунктами Бердичев и Хмельник.

Как сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook, самолет упал во время проведения учебно-тренировочного полета. Для поиска пилотов была организована поисково-спасательная операция.

Сообщается, что около 18-00 поисковой группой найдены тела двух летчиков.

Вооруженные силы Украины выражают соболезнования родственникам погибших пилотов. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как писала «Фраза», в Польше рядом с жилыми домами разбился истребитель МиГ-29.

Ранее под Хмельницким разбился военный самолет.