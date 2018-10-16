В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов

В Норвегии под землей обнаружена на редкость хорошо сохранившаяся погребальная лодка викингов. Как выяснили журналисты «Фразы», свою находку местные археологи обнаружили прямо посреди сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает Science Alert, в провинции Эстфолл при помощи георадара высокого разрешения исследователи нашли корабль длиной в 20 метров удивительно малой глубине всего примерно в 50 сантиметров от верхнего слоя почвы. Покрывавшая когда-то его насыпь со временем была уничтожена сельскохозяйственными работами.

Находка, названная Jellstad Ship, сохранилась в хорошем состоянии. Ее точный возраст пока установить не удалось. Известно лишь, что поблизости от корабля находится курган под названием Jellhaugen, возраст которого достигает 1500 лет.

«Это не отдельный корабль, а часть большого кладбища, которое явно должно было символизировать силу и влияние», — считает археолог из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) и руководитель проекта Ларс Густавсен. Так, результаты радиолокационной съемки показали, что рядом с кораблем находятся остатки еще семи курганов, а также руины пяти длинных домов.

Археологи пока не планируют проводить раскопки захоронения. Вместо этого они намерены продолжить исследования с помощью неинвазивных методов для создания цифровой карты местности.

Видео находки опубликовано на официальной странице NIKU в Facebook.

Обычно усыпальницы в виде лодки, засыпанной землей, использовались викингами для захоронения важных представителей своего общества, вождей. При этом археологам редко удается их обнаружить в хорошем состоянии. «Эта находка невероятно интересна, поскольку мы знаем лишь три хорошо сохранившихся подобных корабля в Норвегии, и они давно уже раскопаны», — объяснил другой участник работ Кнут Пааше, подчеркнув, что корабль теперь можно будет исследовать при помощи самых современных средств археологии.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года три археолога-любителя обнаружили среди поля в Дании величайшую в истории коллекцию золота викингов: семь браслетов (шесть золотых, один серебряный) эпохи викингов, датированные 10 веком. Общий вес золота в кладе составил около 900 граммов, и это самая большая находка золота викингов в Дании.

В мае 2017 года норвежские археологи недалеко от Тронхейма обнаружили невиданное ранее количество бронзовых топоров (кельтов) и других артефактов, возраст которых составляет около трех тысяч лет. Хотя точная причина того, почему было закопано столько оружия, остается неизвестной, ученые предполагают, что это мог быть склад или приношение богам в ходе религиозного ритуала.

Осенью того же года ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов выяснили, что обнаруженные у шведского озера Меларен останки скандинавского военачальника принадлежат женщине. Скелет был найден на территории древнего города Бирка, который в 800-975 годах был крупнейшим торговым центром викингов Швеции.