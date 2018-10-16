Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов

В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов

В Норвегии под землей обнаружена на редкость хорошо сохранившаяся погребальная лодка викингов. Как выяснили журналисты «Фразы», свою находку местные археологи обнаружили прямо посреди сельскохозяйственных угодий.

Как сообщает Science Alert, в провинции Эстфолл при помощи георадара высокого разрешения исследователи нашли корабль длиной в 20 метров удивительно малой глубине всего примерно в 50 сантиметров от верхнего слоя почвы. Покрывавшая когда-то его насыпь со временем была уничтожена сельскохозяйственными работами.

Находка, названная Jellstad Ship, сохранилась в хорошем состоянии. Ее точный возраст пока установить не удалось. Известно лишь, что поблизости от корабля находится курган под названием Jellhaugen, возраст которого достигает 1500 лет.

«Это не отдельный корабль, а часть большого кладбища, которое явно должно было символизировать силу и влияние», — считает археолог из Норвежского института исследований культурного наследия (NIKU) и руководитель проекта Ларс Густавсен. Так, результаты радиолокационной съемки показали, что рядом с кораблем находятся остатки еще семи курганов, а также руины пяти длинных домов.

Археологи пока не планируют проводить раскопки захоронения. Вместо этого они намерены продолжить исследования с помощью неинвазивных методов для создания цифровой карты местности.

Видео находки опубликовано на официальной странице NIKU в Facebook.

Обычно усыпальницы в виде лодки, засыпанной землей, использовались викингами для захоронения важных представителей своего общества, вождей. При этом археологам редко удается их обнаружить в хорошем состоянии. «Эта находка невероятно интересна, поскольку мы знаем лишь три хорошо сохранившихся подобных корабля в Норвегии, и они давно уже раскопаны», — объяснил другой участник работ Кнут Пааше, подчеркнув, что корабль теперь можно будет исследовать при помощи самых современных средств археологии.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года три археолога-любителя обнаружили среди поля в Дании величайшую в истории коллекцию золота викингов: семь браслетов (шесть золотых, один серебряный) эпохи викингов, датированные 10 веком. Общий вес золота в кладе составил около 900 граммов, и это самая большая находка золота викингов в Дании.

В мае 2017 года норвежские археологи недалеко от Тронхейма обнаружили невиданное ранее количество бронзовых топоров (кельтов) и других артефактов, возраст которых составляет около трех тысяч лет. Хотя точная причина того, почему было закопано столько оружия, остается неизвестной, ученые предполагают, что это мог быть склад или приношение богам в ходе религиозного ритуала.

Осенью того же года ученые Уппсальского и Стокгольмского университетов выяснили, что обнаруженные у шведского озера Меларен останки скандинавского военачальника принадлежат женщине. Скелет был найден на территории древнего города Бирка, который в 800-975 годах был крупнейшим торговым центром викингов Швеции.

Тэги: Норвегия, мир, археология, наука, корабль, захоронение

Комментарии

Колонка автора
12.10.18 09:49

Workout: не всё новомодное ново и модно

Автор: Александр Карпец

Статьи

16.10.18 09:05

Страна бесноватых шпрехенфюреров

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин

В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
16.10.18 10:12
1455
Последние новости
16.10.18 16:50

Ученые объяснили, что люди с возрастом сходят с ума из-за мутации
16.10.18 16:27

Во Франции задержали высокопоставленного украинца, который вел роскошный образ жизни, прикидываясь мертвым
16.10.18 16:18

В России обозвали Маяковского «первым рэпером»
16.10.18 16:11

Из-за самоуправства Константинополя православные больше не смогут молиться на горе Афон
16.10.18 16:01

Порошенко отдаст Константинопольскому патриарху безвозмездно, то есть – даром, знаменитую киевскую Андреевскую церковь
16.10.18 15:57

В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
16.10.18 15:39

В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов
16.10.18 15:10

Непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Появилось видео стихии
16.10.18 14:34

Кучму таки убрали из Минских переговоров. Его заменит видный дипломат времен Януковича
16.10.18 14:31

«НИБУЛОН» с помощью телемоста запустил строительство речного терминала – из ивестфорума в Запорожье

Интервью

12.10.18 10:06

Бессонница, тревога и недосып. Невролог Наталья Павук рассказала, как справиться с нарушением сна

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции
В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов
В Норвегии прямо посреди поля обнаружили 20-метровый корабль викингов
Непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Появилось видео стихии
Непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Появилось видео стихии
Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом
Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
На заводе Ахметова и Новинского столкнулись два поезда. Жертв избежать не удалось
Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
Ночью в Киеве разбилось авто с дипломатическими номерами
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
В Одесской области зафиксирована новая вспышка сибирской язвы – целое село закрыли на карантин
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
Жертвами огненного ЧП на нефтепроводе в Нигерии стали десятки людей
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой
Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка
Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.