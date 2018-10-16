Непогода в Индии унесла уже десятки жизней. Появилось видео стихии

В Индии на территории штата Орисса из-за циклона Титли погибли уже не менее тридцати человек. Как выяснили журналисты «Фразы», тут несколько дней бушуют мощные ливни.

По данным местных СМИ, из-за дождей фиксируются оползни и подтопления многих домов в штате.

Синоптики, впрочем, говорят, что циклон начал понемногу утихать.

Из-за Титли в разной степени пострадали полмиллиона человек, а триста тысяч людей пришлось эвакуировать.

Как писала «Фраза», летом в Индии бушевал смертельный сезон дождей.

Ранее наводнение в Нигерии унесло уже сотни жизней.