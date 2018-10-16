Матиос рассказал о двух загадочных обстоятельствах в деле о взрывах на арсенале под Черниговом

В момент начала взрывов на арсенале № 6 вблизи Ични Черниговской области в зоне контроля зафиксирована работа неидентифицированного мобильного телефона. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению Главного военного прокурора Анатолия Матиоса, его могли использовать для приведения взрывного устройства в действие.

«Спецслужбами установлено, что в момент начала взрывов в зоне покрытия и контроля работал мобильный терминал без IMEI кода, то есть который невозможно идентифицировать. Он был единственным на этой территории», — рассказал прокурор в эфире телеканала «112 Украина», подчеркнув, что после осмотра места, где сработало первое взрывное устройство, эксперты обнаружили характерные следы, схожие с теми, которые были зафиксированы после инцидентов в Калиновке и Балаклее.

Он также добавил, что есть вопросы и к организации охраны складов, «поскольку достоверно установлено следствием сейчас, что за несколько дней до этого трагического инцидента охраной хранилища было зафиксировано пребывание у территории складов неидентифицированных лиц в военной форме, которые осуществляли наблюдение за складами». Однако руководством арсенала не было предпринято никаких мер для задержания и установления их личностей.

В целом же, по словам Матиоса, на сегодняшний день по этому делу уже допрошены более 340 военнослужащих, из них половина — с использованием полиграфа. В частности, речь идет о членах нарядов, которые несли службу по охране периметра технических территорий артскладов как перед взрывами, так и во время происшествия.

В то же время прокурор подчеркнул, что система безопасности на складах в Ичне была едва ли не самая серьезная среди прочих подобных объектов: там применяли комплексы радиоэлектронной борьбы, поэтому в районе складов не могли летать беспилотники.

Как сообщала «Фраза», ночью 9 октября 2018 года в Черниговской области на технической территории Шестого арсенала близ поселка Ичня произошло масштабное ЧП на складе боеприпасов. В результате начавшихся подрывов боеприпасов были эвакуированы около 10 тыс. человек, а также закрыто воздушное пространство в радиусе 20 километров от эпицентра взрывов.