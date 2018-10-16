В Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции

Странный инцидент произошел в Торонто (Канада), где голый мужчина прыгнул в аквариум с акулами во время шоу. Как выяснили журналисты «Фразы», все это сопровождалось аплодисментами и смехом зрителей, которые, возможно, восприняли происходящее как часть программы.

Видео происшествия уже доступно в интернете.

На нем видно, как голый мужчина прыгает к акулам.

Его некоторое время безуспешно пытались «выудить» охранники и полицейские, после чего хулиган благополучно убежал не только от хищников, но и от копов.

Как писала «Фраза», дайверы показали кровожадное побоище акул за добычу.

Ранее сообщалось, что «Лох-несское чудовище» загадочно исчезло с американского пляжа.