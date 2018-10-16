В Киеве произошла кровавая межнациональная драка на ножах со стрельбой

В понедельник, 15 октября, ближе к вечеру на Харьковском массиве в Киеве произошла кровавая драка с применением ножей и травматического оружия. Как выяснили журналисты «Фразы», в ней приняли участие десятки людей.

Как передает «Информатор», по словам очевидцев, дрались две компании – не менее сорока человек. Отмечается, что дебоширы были «славянской и восточной внешности».

Сообщается, что масштабная драка случилась возле ТРЦ «New way». По словам свидетелей побоища, повздорили посетители лотереи «Космолот». Кто-то из дерущихся стрелял – были найдены патроны от травматического пистолета.

Как минимум одного участника конфликта госпитализировали. На месте драки – много крови.

Когда сюда приехала полиция, толпа уже разбежалась.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию.

Также в Киеве вооруженные кавказцы жестоко избили двух мужчин.