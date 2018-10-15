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Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка

Очередной массовый расстрел в США: в этот раз на дне рождения годовалого ребенка

В американском селении Тафт (штат Техас) произошло массовое убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», «семейный» спор на дне рождения перерос в стрельбу по людям.

Как передает CNN, два многочисленных семейства (Эспиноза-Сандоваль и Родригес) отмечали день рождения годовалого ребенка. Дети и женщины находились в доме, а мужская компания о чем-то спорила на заднем дворе. В какой-то момент словесные аргументы оказались исчерпаны и в ход пошло огнестрельное оружие.

Сообщается, что огонь открыли представители семьи Родригес ‒ 20-летний Ронни-младший и его отец, 37-летний Ронни Родригес. Жертвами стрельбы стали мужчины из семьи Эспиноза-Сандоваль: 62-летний глава семейства Хуан Эспиноза-старший и его внуки ‒ Хуан Сандоваль (20), Джереми (22) и Ники (25).

Сын Хуана Эспинозы-старшего ‒ 43-летний Хуан получил тяжелые ранения и в критическом состоянии находится в больнице.

Как сообщил представитель полиции штата сержант Натан Брэдли, спор, который перерос в стрельбу, был о чем-то «совершенно незначительном». По его словам, один из подозреваемых ‒ Ронни-младший ‒ арестован, а его отец (Ронни Родригес) подался в бега и находится в розыске.

Как писала «Фраза», в США неизвестный открыл стрельбу по игрокам в кости и их детям.

Ранее сообщалось, что разборки американских подростков на вечеринке завершились стрельбой.

Тэги: США, мир, расстрел, Техас, массовое убийство

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