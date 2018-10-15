В Киеве пьяные «гопники» бросались на полицию, среди задержанных - беременная

В ночь с субботы на воскресенье в Киеве произошло ДТП, получившее «криминальное» развитие. Как выяснили журналисты «Фразы», одна из машин-участников аварии была ограблена пьяной компанией молодых людей.

Как передает «Информатор», ДТП с участием троих автомобилей произошло на пересечении бульвара Перова и улицы Петра Запорожца. После столкновения к одной из машин подошли трое нетрезвых людей, одна из которых ‒ беременная женщина ‒ ударила авто по стеклу. После этого на проезжей части началась драка.

Сообщается, что подоспевшие полицейские задержали пьяных дебоширов, у одного из которых был обнаружен кошелек, украденный в одном из автомобилей.

Кроме того, отмечается, что задержанные оказывали сопротивление сотрудникам полиции, поэтому правоохранители были вынуждены применить спецсредства ‒ газовые баллончики и наручники.

Как писала «Фраза», в Киеве преступник, убегая от полиции, погиб под колесами грузовика.

Ранее киевлянин прострелил неудачливому автоугонщику ногу.