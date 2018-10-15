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В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы

В Германии самолет «прошил» группу людей, есть жертвы

В Германии произошел авиаинцидент с человеческими жертвами. Как выяснили журналисты «Фразы», в окрестностях Вассеркуппе (земля Гессен) самолет врезался в группу людей.

Как передает портал ON, трагедия случилась в воскресенье, 15 октября, в 15-45 по местному времени. Самолет Cessna, совершавший перелет из Мангейма, не смог с первого раза сесть на местном аэродроме и пилот принял решение уходить на второй круг. Однако, самолету не удалось набрать высоту и, пробив ограждение аэродрома, он врезался в группу людей, стоявших на обочине шоссе.

Отмечается, что в результате ЧП погибло три человека: две женщины (одна из них 1978 г.р.) и десятилетний мальчик. Кроме того, в авиаинциденте пострадали 56-летний пилот самолета и четверо мужчин.

Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницу. На месте инцидента работали медики, полицейские и спасатели. В настоящее время полиция опрашивает свидетелей трагедии на предмет наличия фото- и видеоматериалов, которые могут помочь в расследовании.

Как писала «Фраза», украинский летчик совершил «самый низкий проход самолета за все времена», едва не сбив оператора.

Ранее в США частный самолет рухнул на военную базу — есть погибшие.

Тэги: Германия, жертвы, авиакатастрофа, мир

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