«Марш УПА» показали с высоты птичьего полета, а в Лавре поймали провокаторов

В воскресенье, 14 октября, в Киеве проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», свои «акции» так же проводят и представители националистических обшественных организаций и партий.

Как передает «Страна», в Киево-Печерской лавре, где в 17 часов начался молебен в Трапезном храме, полиция задержала несколько десятков человек, которые не смогли объяснить причину своего желания попасть на территорию лавры. Предполагается, что данные молодые люди являются провокаторами. Сообщается, что позднее задержанных посадили в полицейский автобус и увезли.

Тем временем, в Киеве продолжается т.н. «Марш УПА» в котором принимают участие сотни представителей Национального корпуса, добровольческих батальонов и националистических организаций. Корреспондентам проекта «Информатор» удалось заснять мероприятие с высоты птичьего полета.

Как писала «Фраза», в Киеве на День защитника Украины произошел конфуз во время «сноса» памятника Ватутину.