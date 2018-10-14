День защитника Украины: конфуз во время «сноса» памятника Ватутину и массовая драка на Майдане

В воскресенье, 14 октября, в Киеве проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», свои «акции» так же проводят и представители националистических обшественных организаций и партий.

Так, в Мариинский парк направилась большая группа членов ОУН во главе со своим лидером Николаем Кохановским. Где, как предполагалось, участники акции проведут снос памятника генералу Ватутину. Впрочем, эта затея закончилась неудачей, поскольку памятник охранялся плотным кордоном полиции и представителями т.н. «полицией диалога». Попытка членов ОУН прорваться к памятнику была пресечена решительными дейтствиями правоохранителей, которые попросту перехватили «штурмовую» лестницу и перетащили ее на свою сторону.

Видеозапись инцидента доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

В свою очередь, в районе Майдана свою «акцию» проводили представители ВО «Свобода» во главе с «низложенным» мэром города Конотоп Артемом Семенихиным. Участники акции попытались пронести палатку на Майдан с целью организации там своего «штаба». Однако, правоохранители не позволили им это сделать, вследствие чего возникла массовая драка между «свободовцами» и полицейскими.