Ночные посиделки на Борщаговке привели к взрыву, разбудившему всю округу

В ночь с субботы на воскресенье в Киеве прогремел взрыв в многоэтажном доме. Как выяснили журналисты «Фразы», безалаберность жителей одной из «неблагополучных» квартир едва не привела к трагедии.

Как передает «Киев Оперативный», ЧП произошло в одной из квартир 9-этажного дома, расположенного по улице Зодчих, 80А. Предварительно установлено, что в данной квартире проживают мать с сыном, злоупотребляющие алкоголем. Отмечается, что в субботу вечером они распивали спиртные напитки и прилегли отдохнуть, совершенно позабыв, что на кухонной плите горит газ и готовятся блюда. В результате подобной «неосмотрительности» в полночь произошел взрыв газа.

Сообщается, что взрывом повыбивало стекла и «вынесло» входные двери в квартиру. Кроме того, «хлопок» был настолько громким, что «поднял на уши» не только соседей по дому, но и жителей окрестных домов.

В результате ЧП пожилую женщину ‒ хозяйку квартиры ‒ госпитализировали в Больницу скорой помощи. Ее сын не пострадал. На месте инцидента работают полицейские и пожарные.

Как писала «Фраза», в Одессе прогремел взрыв в частном секторе.

Ранее в квартире одной из киевских высоток прогремели сразу два взрыва.