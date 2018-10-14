Жуткое ДТП в Киеве: Mercedes превратился в груду металлолома. Есть погибшие

В воскресенье, 14 октября в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на улице Небережно-Крещатицкая автомобиль Mercedes на огромной скорости врезался в отбойник.

Как передает «Информатор», авария произошла около 4-х часов утра. Автомобиль Mercedes AMG на большой скорости двигался в сторону Речного вокзала. В какой-то момент водитель потерял контроль над авто, и машина «влетела» в отбойник.

Сообщается, что в автомобиле находились 5 человек. Двое из них ‒ водитель и сидящая на переднем сидении девушка-пассажирка погибли на месте. Еще одному пассажиру Mercedes потребовалась помощь медиков. С сотрясением мозга его госпитализировали в БСМП.

На месте ДТП работали представители патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Причины аварии выясняются.

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