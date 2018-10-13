В Греции погибли 11 мигрантов, попав в смертельную ловушку

В Греции произошло крупное ДТП, жертвами которого стали 11 человек. Как выяснили журналисты «Фразы», трагический инцидент случился неподалеку от города Кавала, расположенного на северо-востоке страны.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию, столкновение между фурой и микроавтобусом произошло рано утром в субботу, 13 октября. По словам полицейских, в микроавтобусе помимо водителя находились 11 пассажиров-мигрантов. В результате столкновения возник пожар и автомобили в считанные секунды оказались охвачены огнем. Сообщается, что пассажиры микроавтобуса из-за полученных травм не смогли быстро покинуть салон и погибли, попав в огненную ловушку.

Как писала «Фраза», жуткое ДТП на Николаевщине забрало жизни пяти человек. Еще 12 родились в рубашках.

Ранее в Киеве произошло крупное ДТП. Одна из машин вспыхнула, как факел.