Жуткая авария в Киеве оборвала жизнь молоденьких девушек

В субботу утром, 13 октября в Киеве произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в аварии на проспекте Ватутина, 5а погибли два человека.

Как передает «Информатор», столкновение двух автомобилей ‒ Kia Carens и Seat Leon ‒ произошло приблизительно в 11 часов 50 минут. Сообщается, что «кореец» заворачивал на автозаправку OKKO, когда в него на огромной скорости «влетел» Seat. От удара Kia отлетел в сторону, а Seat врезался в столб. Отмечается, что удар был такой силы, что Seat в буквальном смысле превратился в груду металлолома.

Как сообщает издание, в ДТП погибли две девушки ‒ пассажирки Seat. Еще четыре человека из этого автомобиля получили ранения. В ДТП пострадала так же девушка-водитель «корейца».

На месте аварии работают медики, спасатели и полицейские. Причины ДТП выясняются.

Как писала «Фраза», в Днепре из-за ямы на дороге произошло жуткое ДТП — есть погибшие.

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