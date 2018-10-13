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Киевлян хотят навсегда оставить без горячей воды

Киевлян хотят навсегда оставить без горячей воды

В пятницу, 12 октября, городской глава Виталий Кличко стал гостем проекта «Київ LIVE» на телеканале «Киев». Как выяснили журналисты «Фразы», централизованное горячее водоснабжение является причиной серьезной «головной боли» у столичных властей.

Затронув тему многомесячного отсутствия горячей воды в Киеве, Виталий Кличко обратил внимание слушателей на тот факт, что украинская столица является единственным городом в Восточной Европе, в котором предоставляется услуга централизованного горячего водоснабжения. По мнению городского главы, Киеву необходимо перенимать опыт Западной Европы и США, где горячая вода производится локально: при помощи мини-котельных или индивидуальных котлов и бойлеров.

По словам Виталия Кличко, горячая вода ‒ это весьма дорогое удовольствие для столицы, поскольку приходится нести высокие затраты на обслуживание сетей, подогрев и транспортировку воды.

Как рассказал мэр Киева, в настоящее время данной «проблемой» занимается специальная комиссия, которая просчитывает «неэффективность» централизованного горячего водоснабжения. По результатам работы экспертов столичными властями будет сделан вывод касательно перехода на «более эффективные» способы обеспечения киевлян горячей водой.

Видеозапись телепередачи доступна к просмотру на видеохостинге Youtube.

Как писала «Фраза», киевлянам продолжают рассказывать «сказки» о горячей воде: названа очередная дата включения.

Ранее сообщалось, что про горячую воде киевлянам придется забыть еще как минимум на две недели.

Тэги: Киев, Кличко, общество, горячая вода

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