В Германии на ходу загорелся пассажирский поезд. Пришлось эвакуировать более 500 человек

В пятницу, 12 октября, в Германии на ходу загорелся пассажирский поезд сообщением Кельн-Франкфурт. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате ЧП были эвакуированы 510 пассажиров, пятеро получили легкие травмы.

По информации немецкого издания Hessenschau, инцидент произошел в 6:30 утра по местному времени, когда поезд проезжал Вестервальд, между станциями Зигбург-Бонн и Монтабаур в земле Рейнланд-Пфальц.

В результате возгорания задняя часть поезда сгорела полностью. Эвакуированные пассажиры были автобусами доставлены до ближайшей станции, откуда они продолжили свой путь.

Из-за этого ЧП железнодорожный путь будет закрыт как минимум до конца суток, пассажиров предупредили о задержках других поездов из-за того, что этот участок приходится объезжать.

Предварительно установлено, что причиной возгорания стал технический дефект.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года в ночь на 18 сентября вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области во время движения пассажирского поезда № 64 (Киев — Харьков) произошло возгорание локомотива. В результате пожара огнем был уничтожен локомотив и повреждена контактная сеть.