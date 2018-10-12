В Африке продолжает бушевать Эбола: число жертв перевалило за сотню

В Демократической Республике Конго продолжает бушевать лихорадка Эбола. Как выяснили журналисты «Фразы», заболели минимум две сотни людей.

По данным местных СМИ, от вируса скончались уже 125 человек.

Как говорят в ВОЗ, «борьба с распространением Эболы осложнена проблемами с безопасностью в зоне риска в районе Бени, где из-за боев многие врачи вынуждены приостанавливать вакцинацию, что усиливает риск распространения болезни».

Отмечается также, что «многие заразившиеся отказываются от вакцинации либо вовсе не приходят к врачам, либо приходят, но уже на финальной стадии развития вируса».

Как писала «Фраза», в Демократическую Республику Конго вернулась лихорадка Эбола. Летом в стране заявляли о победе над страшным вирусом, однако с начала августа он снова бушует, набирая обороты.